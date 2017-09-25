Кучеров: хочу, чтобы Волков попал в состав «Тампы», вижу в нём потенциал

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением об игре молодого форварда Александра Волкова, который в предсезонном матче с «Флоридой Пантерз» (2:4) отметился двумя заброшенными шайбами.

«У него хороший бросок, это умный и габаритный игрок. Не знаю, где он будет играть, но считаю, что уже очень скоро у него будет шанс проявить себя в НХЛ. Возможно, в первый же месяц. Я люблю игроков, которые просто делают свою работу, много не говорят. Мне он нравится. Я очень хочу, чтобы он попал в команду, потому что вижу в нём потенциал», — приводятся слова Кучерова на официальном сайте НХЛ.