Д. Ерыкалов начиная с 19:00 ответит на вопросы читателей в соцсети «ВКонтакте»

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов подведёт итоги недели, ответив на вопросы читателей в социальной сети «ВКонтакте». Прямой эфир в паблике «Чемпионата» состоится 25 сентября, начиная с 19:00 по московскому времени.

Итоги дня КХЛ: пощёчина «Салавату», глоток воздуха «Трактора» и «Магнитки» Челябинцы и магнитогорцы синхронно прервали серии поражений.

Вопросы можно оставлять в комментариях в хоккейной группе «Чемпионата» в «ВКонтакте».



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