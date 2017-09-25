Кросби: для «Пингвинз» большая честь посетить Белый дом, поддерживаю это решение

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поддержал решение клуба встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Ранее было отменено приглашение на встречу с главой государства чемпиона НБА «Голден Стэйт Уорриорз», а главная звезда клуба Стеф Карри ранее раскритиковал политику Трампа.

«Я поддерживаю это решение. Для нас большая честь быть приглашёнными в Белый дом. У каждого есть право идти или отказаться, но нас пригласили, и мы приняли это приглашение. Не стоит искать в этом скрытый смысл», — цитирует Кросби TSN.