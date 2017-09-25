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«Югра» подписала двухлетний контракт с экс-форвардом «Авангарда» Лаутой

25 сентября 2017, понедельник. 12:28 Хоккей

«Югра» заключила двухлетний контракт с 21-летним нападающим Артуром Лаутой, сообщается на официальном сайте клуба. Ранее о переходе Лауты из «Авангарда» в «Югру» сообщал «Чемпионат». Соглашение с игроком рассчитано на два года.

Нападающий Артур Лаута перейдёт из «Авангарда» в «Югру»

21-летний Лаута– воспитанник омской школы хоккея. В МХЛ он провёл 102 матча за «Омских Ястребов», набрав 87 (49+38) очков. В КХЛ дебютировал в сезоне-2014/2015 в родном «Авангарде». В 76 играх за команду мастеров заработал 9 (7+2) очков. Лаута является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2016 года в составе сборной России. В этом сезоне форвард не прошёл в состав «Авангарда» и был отправлен в «Сарыарку», где также не играл.

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Источник: Официальный сайт ХК "Югра" Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Югра Артур Лаута Переходы - Хоккей
Новости. Хоккей
25 сентября 2017, понедельник
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