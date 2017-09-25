ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью вратаря Виктора Толмачёва

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вратаря сборной СССР и «армейского» клуба Виктора Толмачёва. Хоккеист был найден убитым в своей квартире в Москве, полиция уже задержала дочь игрока, которая призналась в содеянном.

«Хоккейный клуб ЦСКА выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Григорьевича», — говорится в заявлении клуба.

Толмачёв перешёл в ЦСКА в 1963 году из калининского СКА МВО. За «армейский» клуб он выступал на протяжении шести лет и за это время стал пятикратным чемпионом страны (1963-66 и 1968), двукратным серебряным призёром СССР (1967, 1969) и трёхкратным обладателем кубка СССР (1966-68). Помимо клуба хоккеист выступал и за сборную СССР, проведя в её составе 10 матчей. Четырежды (1963, 1964, 1967, 1968) входил в список лучших игроков страны по версии федерации хоккея СССР.