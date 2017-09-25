Кагарлицкий: «Северсталь» сделает всё, чтобы в Череповце осталась команда КХЛ

Нападающий «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий, на встрече с работниками Череповецкого металлургического комбината ответил на вопросы о задачах на сезон, а также поделился мнением о грядущем сокращении в КХЛ.

«Цели нам поставило руководство клуба. Минимум – это попасть в плей-офф. Это обязательно должно выполняться. А как уже ситуация сложится в плей-офф, сложно сказать, там будет совсем другой чемпионат. Сейчас мы находимся в зоне плей-офф, и я думаю, что если мы будем продолжать работать в том же духе, нам все цели по силам.

По нашему мнению, конечно, не стоит сокращать количество команд. В этом году из КХЛ убрали новокузнецкий «Металлург». Я там играл и могу сказать, что детская школа по этому поводу несёт потери. А школа в Новокузнецке очень хорошая, выпустила таких хороших хоккеистов, как Сергей Бобровский, вратарь сборной России. И для болельщиков важно, чтобы команды КХЛ жили в городах. Но руководство КХЛ определило свои задачи, взят курс, видимо, больше на Европу. Конечно, хотелось бы, чтобы таких сокращений российских клубов больше не было, но, как я понимаю, их уже не избежать. Но мы в свою очередь сделаем всё, чтобы в Череповце жил хоккей, была команда КХЛ, и она всегда радовала болельщиков и нашу детскую школу", — цитирует Кагарлицкого пресс-служба клуба.

Видео можно посмотреть также на официальном канале клуба в YouTube.