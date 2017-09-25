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Паремузов: обязаловка профсоюза — ошибка КХЛ, Коваленко шантажирует игроков

25 сентября 2017, понедельник. 13:00 Хоккей

Президент ассоциации хоккейных агентов КХЛ Сергей Паремузов прокомментировал высказывания главы профсоюза КХЛ Андрея Коваленко о том, что агенты преследуют личные цели, когда подговаривают игроков выходить из профсоюза.

Коваленко: некоторые агенты ведут свою игру с профсоюзом и вытирают ноги о КХЛ

«Хочу ответственно заявить от имени всего агентского сообщества, что никаких личных целей мы не преследуем, а отвечаем на вопросы игроков. Если человек спрашивает, зачем ему нужен этот профсоюз, то мы говорим: «Есть регламент, в котором, к нашему величайшему сожалению, прописан тезис по поводу обязательного вступления в профсоюз. Если ты не хочешь вступать туда, то не вступай». Кстати, я считаю этот пункт ошибкой руководства лиги. На доходы агентов наличие или отсутствие игрока в профсоюзе никак не влияет. Многие хоккеисты – продвинутые люди. Что такое Конституция России и статья 30 пункт 2, многие из них знают.

Профсоюз должен выполнять все функции, которые на него возложены. Должно быть коллективное соглашение, серьёзное обсуждение изменений в регламенте. Тогда мы могли бы говорить хоккеистам, что профсоюз делает что-то полезное. Профсоюз нужен, но никакой обязаловки при вступлении в эту организацию быть не должно. Это общественная организация, защищающая интересы трудящихся. На сегодняшний момент у агентского сообщества нет основания говорить, что профсоюз выполняет свою работу эффективно.

Понимаете, когда Коваленко апеллирует к этой норме регламента, он фактически занимается шантажом игроков. Получается забавная вещь: с одной стороны, он должен защищать их интересы, а с другой стороны, он их шантажирует и заставляет туда вступать, если они не хотят этого делать. Помимо регламента должна существовать солидарность: если ты руководитель профсоюза, зачем ты гнобишь игроков, которые не хотят там находиться? Коваленко же сам был далеко не последним хоккеистом, должен понимать такие вещи.

Про то, что мы ведём свою игру и подговариваем хоккеистов выходить из профсоюза, – это вообще полный бред. Нам что, делать больше нечего? Или ещё одно его заявление: «Агенты вытирают ноги об основной закон КХЛ…». Ну просто подавиться правдой времён застоя 70-х! Дальше следовало заявление про лоббирование одним агентом своей юридической компании, которая хотела вести все дела профсоюза, а другой якобы хотел устроить в профсоюз своих родственников. А когда у людей не получалось этого сделать, то они переобувались. Так пусть господин Коваленко напишет, что это за агент, раз кого-то обвиняет. Что вообще за полублатная фразеология используется нашим главой профсоюза? Не понимаю, чего добивается Коваленко такими интервью. Мы всегда пытались вести абсолютно конструктивный диалог со всеми. Но если сами игроки не удовлетворены работой профсоюза, то что мы можем сделать? Убеждать их, что они делают всё правильно? Чудес на свете не бывает», — сказал Паремузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Коваленко Сергей Паремузов Профсоюз игроков КХЛ
Новости. Хоккей
25 сентября 2017, понедельник
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