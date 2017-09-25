И. Ежов, Херсли, Секач и Мальцев — лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ определила лучших хоккеистов пятой игровой недели регулярного чемпионата:



– лучшим вратарём признан Илья Ежов («Нефтехимик»), в двух матчах одержавший две победы и не пропустивший ни одной шайбы. Его сухая серия продолжается и составляет на данный момент 162 минуты 30 секунд;

– лучшим защитником признан Патрик Херсли (СКА), вместе с командой одержавший две победы в двух гостевых матчах. Защитник набрал в них 5 (2+3) очков (лучший показатель в лиге за неделю среди игроков его амплуа). В обоих матчах Херсли забрасывал шайбы, всего же его снайперская серия насчитывает на данный момент четыре игры подряд. Херсли завершил оба матча с положительным показателем полезности при общем показателе «+3»;

– лучшим нападающим признан Иржи Секач («Ак Барс»), в четырёх матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 9 (5+4) очков (лучший показатель в лиге за неделю среди игроков его амплуа). Нападающий отметился хет-триком в матче с рижским «Динамо» и дублем в игре со «Слованом». Секач не завершил ни один из проведённых матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+5». Также на его счету 12 бросков по воротам;

– лучшим новичком признан нападающий Михаил Мальцев (СКА), вместе с командой одержавший две победы в двух гостевых матчах и завершивший их с положительным показателем полезности при общем показателе «+4». В матче с «Югрой» Мальцев отметился голевой передачей, набрав первое очко в КХЛ. В среднем 19-летний игрок проводил на льду 8 минут 32 секунды.

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