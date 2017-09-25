Сведберг: доволен своей игрой в матче с «Колорадо», стараюсь показать себя

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Никлас Сведберг после матча с «Колорадо Эвеланш» (1:5) поделился впечатлениями от игры. Сведберг перешёл в НХЛ из «Салавата Юлаева», в игре с «лавинами» он провёл на льду полтора периода, отразив все 17 бросков.

«Я хорошо себя чувствовал, доволен своей игрой. Летом я работал над некоторыми вещами, и когда приехал сюда, тоже. Что касается техники игры, всё хорошо, я просто стараюсь показать себя, используя каждую минуту, которую получаю в матче», — приводятся слова Сведберга на официальном сайте НХЛ.