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Арзамасцев: «Салавату» нужно брать оставшиеся два матча на выезде

25 сентября 2017, понедельник. 13:41 Хоккей

Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев подвёл промежуточные итоги выездной серии. Уфимцы одолели магнитогорский «Металлург» (4:3) и проиграли «Автомобилисту» (0:4). 26 сентября «Салават» встретится с «Трактором», а 28 — с «Ладой».

«На льду чувствую себя хорошо, значит, мы правильно готовимся перед матчами и в зале всё правильно делаем, остаётся только голову готовить к играм. В этой выездной серии 1-1 по матчам: один выиграли, один проиграли. Когда проиграли, можно сказать, равная игра была, но в третьем периоде провал произошёл, такой крупный счёт абсолютно не отображает игру. Просто развалились в один миг. Будем разбираться.

Что касается реализации большинства, то вы сами всё видели. Большинство не пошло именно с „Автомобилистом“, в Магнитогорске забили. Матч на матч не приходится. Если выходят лидеры, они должны хоть сколько-то попыток реализовывать. У нас было очень много шансов, и мы бездарно к ним отнеслись. Соперник нас наказал тем же самым большинством — они забили два, а мы — нет. Мы разберем ещё последнюю игру, посмотрим моменты, чтобы впредь такого не было, чтобы не расклеиваться после одного пропущенного гола. Оставшиеся два матча нужно брать. Все это понимают, все настраиваются. Обязательно будем стараться победить», — цитирует Арзамасцева пресс-служба клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев Захар Арзамасцев
Новости. Хоккей
25 сентября 2017, понедельник
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