«Аризона» хочет вывести из обращения номер Шейна Доана

«Аризона Койотс» может вывести из обращения номер Шейна Доана уже в сезоне-2018/19. Об этом сообщил владелец клуба Эндрю Бэрроуэй.



«Мы разговаривали с Шейном. Все его любят, он замечательный человек. Мы хотим вывести из обращения его номер тогда, когда это будет правильно для него. Доан — краеугольный камень нашего клуба. Никто больше в „Койотс“ не должен носить номер 19. Когда он будет готов, мы это сделаем, ему решать, когда настанет время, не нам», — приводятся слова Бэрроуэя на официальном сайте клуба.

40-летний Доан провёл в НХЛ 21 сезон и всё это время играл только за одну команду. Нападающий дебютировал в составе «Виннипег Джетс» в 1995 году. Затем клуб перебрался в Аризону, и Доан выступал за «Койотс» до окончания своей карьеры. В НХЛ он набрал 972 (402+570) очка в 1540 матчах.