Онлайн КХЛ: «Сибирь» играет с «Локомотивом», «Авангард» — с «Динамо» М

25 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоится девять матчей. Следите за всеми играми в режиме live.
«Локомотив» реабилитируется за разгром. Прогнозы на игровой день КХЛ
«Авангард» и «Спартак» продолжат побеждать, «Барыс», вопреки словам Доуса, не остановит СКА.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 15:30 МСК
Новосибирская область
Ярославль
КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 16:00 МСК
Омская область
Москва
КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 16:30 МСК
Астана
Санкт-Петербург
КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Ханты-Мансийск
Минск
КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 18:30 МСК
Хельсинки
Московская область
КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Владивосток
КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Рига
Пекин
КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Москва
Хабаровск
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