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Онлайн КХЛ: «Сибирь» играет с «Локомотивом», «Авангард» — с «Динамо» М

25 сентября 2017, понедельник. 15:00 Хоккей

25 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоится девять матчей. Следите за всеми играми в режиме live.

«Локомотив» реабилитируется за разгром. Прогнозы на игровой день КХЛ
«Авангард» и «Спартак» продолжат побеждать, «Барыс», вопреки словам Доуса, не остановит СКА.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Локомотив
Ярославль
КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
Динамо М
Москва
КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
СКА
Санкт-Петербург
КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Динамо Мн
Минск
КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Витязь
Московская область
КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Адмирал
Владивосток
КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Куньлунь Ред Стар
Пекин
КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Амур
Хабаровск
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КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Слован
Братислава

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
25 сентября 2017, понедельник
15:22 Ерёменко сыграет в воротах «Динамо» в матче с «Авангардом»
15:06 Евсеенков: «Северсталь» попадёт в плей-офф, чтобы хоккей в Череповце жил
15:00 Онлайн КХЛ: «Сибирь» играет с «Локомотивом», «Авангард» — с «Динамо» М
14:46 Шляхтин: не знаю, как на «Ладу» повлияет уход губернатора, но всё будет хорошо
14:45 «Сибирь» и «Локомотив» назвали составы на матч в Новосибирске
14:38 Есмантович: Капризов перешёл в ЦСКА из-за недовольства условиями в Уфе и ОИ-2018
14:20 Е. Корешков: Диц не сыграет со СКА, прогнозов по его возвращению пока нет
14:03 «Аризона» хочет вывести из обращения номер Шейна Доана
13:41 Арзамасцев: «Салавату» нужно брать оставшиеся два матча на выезде
13:34 Сведберг: доволен своей игрой в матче с «Колорадо», стараюсь показать себя
13:09 И. Ежов, Херсли, Секач и Мальцев — лучшие игроки недели в КХЛ
13:04 Нападающий Теэму Рамстедт расторг контракт со «Слованом»
13:00 Паремузов: обязаловка профсоюза — ошибка КХЛ, Коваленко шантажирует игроков
12:53 Кагарлицкий: «Северсталь» сделает всё, чтобы в Череповце осталась команда КХЛ
12:46 ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью вратаря Виктора Толмачёва
12:28 «Югра» подписала двухлетний контракт с экс-форвардом «Авангарда» Лаутой
12:21 Кейн: с Панариным у нас была химия на уровне телепатии, печально, что он ушёл
12:03 Варламов: перед сборами я не знал, как отреагирует моё тело, но всё отлично
11:43 Меньшиков: «Динамо» любит выигрывать на зубах, надо им этого не позволить
11:38 Морису Ришару добавили одно очко за передачу через 17 лет после его смерти
11:24 Черри: Лупул, прикрой рот и не выводи из себя Ламорелло, он не обманщик
10:50 Кросби: для «Пингвинз» большая честь посетить Белый дом, поддерживаю это решение
10:44 Коваленко: некоторые агенты ведут свою игру с профсоюзом и вытирают ноги о КХЛ
10:23 Труп экс-вратаря сборной СССР Толмачёва пролежал в квартире полтора месяца
10:00 Д. Ерыкалов начиная с 19:00 ответит на вопросы читателей в соцсети «ВКонтакте»
09:51 Торторелла: Панарин делает намного больше, чем просто забивает
09:39 Нападающий «Сент-Луиса» Фаббри выбыл с травмой до начала сезона
09:30 Кучеров: хочу, чтобы Волков попал в состав «Тампы», вижу в нём потенциал
09:23 Флёри помог «Вегасу» обыграть «Анахайм» в своём дебютном матче за клуб
09:10 Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Питтсбург»
09:00 Как завершатся матчи игрового дня КХЛ
04:50 28 сейвов Варламова помогли «Колорадо» разгромить «Миннесоту»
01:44 «Флорида» одолела «Тампу», Дадонов забил один гол, Волков — два
00:35 «Коламбус» уступил «Нэшвиллу», у Панарина 2 паса, у Каменева 1
00:21 Разин: все слухи опровергаю, конкретных предложений у меня нет
24 сентября 2017, воскресенье
23:52 Китаров: игроки «Динамо» скованны в завершении, не могут нанести решающий бросок
23:30 Результаты игрового дня в ВХЛ
23:04 Трамп рад принять «Питтсбург» в Белом доме и назвал «Пингвинз» отличной командой
22:55 Результаты игрового дня в МХЛ
22:32 Галиев: все в «Ак Барсе» готовились к битве с «Трактором»
22:17 Гуркин: все в «Ладе» стараются, бьются, но чего-то нам не хватает
22:05 Падакин: ХК «Сочи» немного не повезло с удалениями в матче с «Магниткой»
21:51 Глинкин: «Ак Барсу» не хватило реализации в матче с «Трактором»
21:40 Щитов: за поражение ХК «Сочи» не должно быть стыдно
21:27 «Питтсбург»: мы приняли приглашение посетить Белый дом в этом году
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