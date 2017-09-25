Евсеенков: «Северсталь» попадёт в плей-офф, чтобы хоккей в Череповце жил

Защитник «Северстали» Александр Евсеенков на встрече с работниками Череповецкого металлургического комбината ответил на вопрос о настрое команды в связи с грядущим сокращением лиги.

«Что зависит от игроков, от команды, мы всё необходимое делаем. Стараемся приложить все силы, чтобы «Северсталь» осталась в КХЛ. Все прекрасно понимают ситуацию, которая повисла. Ребята все силы отдают, делают возможное и невозможное. От команды могу сказать, что мы всё сделаем, чтобы «Северсталь» осталась в КХЛ. Я думаю, что всё будет хорошо: попадём в плей-офф и сыграем там как минимум несколько раундов, чтобы хоккей в Череповце жил», — цитирует Евсеенкова пресс-служба клуба.