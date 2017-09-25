Коскиранта оправился от травмы и сыграет в матче СКА с «Барысом»

Стали известны составы «Барыса» и СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Астане. Начало встречи — в 16:30 мск. В состав питерской команды вернулся нападающий Ярно Коскиранта, который не играл с 6 сентября из-за травмы, а также защитник Андрей Зубарев, который пропускал два матча из-за дисквалификации.
«Барыс»
Карлссон (Кудрявцев);
Даллмэн — Семёнов, Доус — Вей — Фрэттин;
Маклюков — Савченко, Михайлис — Сен-Пьер — Пушкарёв;
Липин — Полохов, Акользин — Сагадеев — Лихотников;
Шалапов, Маркелов — Гурков — Никулин.
СКА
Шестёркин (Мельничук);
Гавриков — Войнов, Ковальчук — Дацюк — Барабанов;
Хафизуллин — Херсли, Широков — Коскиранта — Калинин;
Зубарев — Зуб, Гусев — Прохоркин — Плотников;
Рыков, Дергачёв — Каблуков — Кетов, Мих. Мальцев.