Коскиранта оправился от травмы и сыграет в матче СКА с «Барысом»

Стали известны составы «Барыса» и СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Астане. Начало встречи — в 16:30 мск. В состав питерской команды вернулся нападающий Ярно Коскиранта, который не играл с 6 сентября из-за травмы, а также защитник Андрей Зубарев, который пропускал два матча из-за дисквалификации.



«Барыс»

Карлссон (Кудрявцев);

Даллмэн — Семёнов, Доус — Вей — Фрэттин;

Маклюков — Савченко, Михайлис — Сен-Пьер — Пушкарёв;

Липин — Полохов, Акользин — Сагадеев — Лихотников;

Шалапов, Маркелов — Гурков — Никулин.



СКА

Шестёркин (Мельничук);

Гавриков — Войнов, Ковальчук — Дацюк — Барабанов;

Хафизуллин — Херсли, Широков — Коскиранта — Калинин;

Зубарев — Зуб, Гусев — Прохоркин — Плотников;

Рыков, Дергачёв — Каблуков — Кетов, Мих. Мальцев.

«Локомотив» реабилитируется за разгром. Прогнозы на игровой день КХЛ «Авангард» и «Спартак» продолжат побеждать, «Барыс», вопреки словам Доуса, не остановит СКА.