Купер: впечатлило, что Волков идёт на ворота, хотя многие этого не делают

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил игру молодого нападающего Александра Волкова. В предсезонном матче с «Флоридой Пантерз» (2:4) Волков отметился дублем.



«Волков хорошо себя показывает перед чужими воротами. В первом матче он забил два гола, их не засчитали, но он играл прямо возле ворот. Сегодня он забросил первую шайбу из-за ворот, второй гол забил, когда бежал к воротам. Именно это привлекло нас в нём. Хорошо иметь такую способность, потому что ей нельзя научить. Можно говорить ребятам всё что угодно, чтобы они шли на ворота, но многие этого не делают. А Волков приехал несколько дней назад и делает это, это впечатлило больше всего», — сказал Купер в эфире клубного телевидения.

«Флорида» одолела «Тампу», Дадонов забил один гол, Волков — два