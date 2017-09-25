Бугнер: против звена Юбердо — Барков — Дадонов будет сложно обороняться

Главный тренер «Флориды Пантерз» Боб Бугнер рассчитывает, что нападающий Евгений Дадонов будет играть в первом звене вместе с Александром Барковым и Джонатаном Юбердо.



«Ожидается, что так будет выглядеть первое звено. Между Барковым и Юбердо уже есть «химия», Дадонову нужно будет время, чтобы приспособиться. Когда они начинают кружить в зоне атаки, владея шайбой, против них сложно обороняться. Будет здорово за этим наблюдать.



Когда все ребята в звене понимают, как играют их партнёры, они знают, где надо открываться. Это главное для Дадонова. Ему нужно будет находить небольшое пространство, где он сможет получить пас. Это приходит с совместными тренировками и игрой», — цитирует Бугнера Sun-Sentinel.

«Флорида» одолела «Тампу», Дадонов забил один гол, Волков — два