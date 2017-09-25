Афиногенов восстановился от травмы и сыграет в матче «Витязя» с «Йокеритом»

«Йокерит» и «Витязь» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится в Хельсинки. Встреча начнётся в 18:30 мск. В состав подмосковной команды вернулся нападающий Максим Афиногенов, который пропустил два матча из-за травмы.
«Йокерит»
Запольски (Ратилайнен);
Лепистё — Ландин, Н. Йенсен — Регин — Палола;
Кивистё — Гилрой, Толванен — О'Нилл — Йоэнссуу;
Е. Йенсен — Лауридсен, Хухтала — Норман — Иконен;
Риссанен — Раутанен, Пильстрём — Виртанен — Анттила.
«Витязь»
Бирюков (Сапрыкин);
Головков – Семёнов, Макеев – Никулин– Афиногенов;
Катичев — Бурстрём, Копейкин – Горак – Щвец-Роговой;
Паутов – Мозик, Выглазов – Риссанен – Манкинен;
Воронков, Ворошило – Петраков – Кулагин, Горохов.
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