«Тампа» выведет из обращения номер Винсента Лекавалье

«Тампа-Бэй Лайтнинг» выведет из обращения номер Винсента Лекавалье — 4. Торжественная церемония состоится 10 февраля перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Tampa Bay Times Джо Смит.

Лекавалье дебютировал в НХЛ в составе «Тампы» в сезоне-1998/99 и провёл в команде 14 сезонов, долгое время был капитаном. После этого он три года отыграл в «Филадельфии Флайерз», а закончил карьеру в 2016 году после сезона в составе «Лос-Анджелес Кингз». В 2004-м Лекавалье помог «Тампе» выиграть Кубок Стэнли. Всего за карьеру он провёл 1212 матчей в НХЛ и отметился 949 (421+528) баллами за результативность.