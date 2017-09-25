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«Сибирь» отыгралась с 1:3 и одолела «Локомотив» в овертайме, у Сигарёва — дубль

25 сентября 2017, понедельник. 18:09 Хоккей

«Сибирь» обыграла «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Встреча, проходившая в Новосибирске, завершилась со счётом 4:3.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во второй двадцатиминутке Брэндон Козун вывел ярославцев вперёд. До перерыва сибиряки отыгрались — Андрей Сигарёв реализовал большинство. В третьем периоде Стаффан Кронвалль сделал счёт 2:1, а Брэндон Козун увеличил отрыв «Локомотива». Вскоре Йонас Энлунд отыграл одну шайбу, а гол Андрея Сигарёва перевёл встречу в овертайм. В дополнительное время победу хозяевам принёс гол в исполнении Патрика Закриссона.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
4 : 3 0:0, 1:1, 2:2, 1:0
Локомотив
Ярославль
0:1 – Козун (Кронвалль) – 25:47 (5x5), 1:1 – Сигарёв – 35:48 (5x4), 1:2 – Кронвалль (Козун, Накладал) – 45:55 (5x5), 1:3 – Козун (Накладал) – 54:30 (5x4), 2:3 – Энлунд – 56:35 (5x5), 3:3 – Сигарёв (Бергстрём) – 58:47 (6x5), 4:3 – Закриссон (Бергстрём, Верещагин) – 62:39 (4x3)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК Сибирь
Новости. Хоккей
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