«Сибирь» отыгралась с 1:3 и одолела «Локомотив» в овертайме, у Сигарёва — дубль

«Сибирь» обыграла «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом». Встреча, проходившая в Новосибирске, завершилась со счётом 4:3.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во второй двадцатиминутке Брэндон Козун вывел ярославцев вперёд. До перерыва сибиряки отыгрались — Андрей Сигарёв реализовал большинство. В третьем периоде Стаффан Кронвалль сделал счёт 2:1, а Брэндон Козун увеличил отрыв «Локомотива». Вскоре Йонас Энлунд отыграл одну шайбу, а гол Андрея Сигарёва перевёл встречу в овертайм. В дополнительное время победу хозяевам принёс гол в исполнении Патрика Закриссона.

«Локомотив» реабилитируется за разгром. Прогнозы на игровой день КХЛ «Авангард» и «Спартак» продолжат побеждать, «Барыс», вопреки словам Доуса, не остановит СКА.