Юханссон выйдет в стартовом составе ЦСКА в матче со «Слованом»

ЦСКА и «Слован» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который состоится в Москве. Встреча начнётся в 19:30 мск.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Киселевич — Робинсон, Скотт — Григренко — Плэтт;
Нестеров — Науменков, Шумаков — Шалунов — Капризов;
Пашнин — Сергеев, Ничушкин — Попов — Петров;
Ожиганов, Телегин — Андронов — Любимов.
«Слован»:
Мазанец (Штепанек);
Депре — Месарош, Кашпар — Дженовей — Ржепик;
Шварны — Тайми, Штястны — Микуш — Скалицки;
Ворачек — Эберт, Смоленяк — Грнка — Бухтеле;
Бачик — Болдижар, Глинка — Садецки — Щербатов.
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