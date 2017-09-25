В. Воробьёв: «Динамо» выстояло во втором периоде, всё решил один гол

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв оценил встречу с «Авангардом», которая завершилась победой его команды со счётом 1:0.



«Тяжёлая игра, тяжёлая победа. Всё решил один гол. Вроде начали неплохо, но во втором периоде соперник добавил, мы выстояли, вратарь помог. Ребята дотерпели. Конечно, мы стремимся побеждать в каждой игре, рады, что выиграли уже третий матч на выезде», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



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