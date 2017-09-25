Козун: «Локомотив» потерял концентрацию на последних минутах

Нападающий ярославского «Локомотива» Брэндон Козун прокомментировал поражение своей команды в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (3:4 ОТ).



«Матч получился тяжёлым. «Локомотив» весь матч вёл в счёте, но последние минуты основного времени получились очень неудачными. Остаётся лишь найти что-то позитивное в этой игре и двигаться дальше. Наверное, мы потеряли концентрацию в концовке третьего периода, не смогли сфокусироваться на результате. Соперник был хорош, и напомнил нам, что играть необходимо все 60 минут.



Мне удалось сегодня забить дважды, но я не слишком забочусь о личной статистике. Я хочу помогать команде выигрывать, голы не имеют значения, если твоя команда проиграла. Если сравнивать матчи в Новосибирске и Омске, то с «Сибирью» мы действовали лучше, были перемены в составе. Был ли на скамейке разнос от тренера в паузе перед овертаймом? Не знаю, не уверен. По-моему, был обычный, спокойный перерыв.



Есть ли мысли о поездке на Олимпиаду? Да, конечно. Это здорово, когда появляется шанс поехать на Игры, чтобы представлять свою страну. Не скажу, что я постоянно об этом думаю, но держу в виду такую возможность. С главным тренером сборной Канады я хорошо знаком, Уилли Дежарден тренировал нашу молодёжную сборную на МЧМ-2010. Надеюсь, что я смогу попасть в состав, это будет большая честь для меня», — сказал Козун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Сибирь» отыгралась с 1:3 и одолела «Локомотив» в овертайме, у Сигарёва — дубль