П.Зубов: у «Сибири» был эффект «маленького одеяла», но это болезнь роста

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:3 ОТ).



«Хочу поздравить нашего капитана Степана Санникова с 27-летием. Благодарен ребятам, что подарили ему не галстук, а победу. Причём победу хорошую, качественную. Согласен с Кудашовым, что «Локомотив» владел инициативой, соперник за счёт своих антропометрических данных заставлял нас играть больше в обороне. В первом периоде тяжело цеплялись за шайбу в зоне атаке. После перерыва вроде пошло, но начали хандрить защитники. Эффект «маленького одеяла»: одно справили, а с другим появились проблемы. Это становление команды, болезнь роста. Ошибки есть, будем исправлять. .



В концовке во время тайм-аута мы показали расстановку, кто где должен встать. Это удалось претворить в гол. Нельзя подводить команду так, как Сигарёв, но он исправился, забил гол, команда выиграла. Победителей не судят. Этот момент мы уже проработали в раздевалке.



Зажатость и неуверенность нам иногда мешает. На чём она основывается – непонятно. Мы постоянно показываем ребятам моменты и говорим, что это же вы, не другие люди. Вы ведь умеете, играйте также. Ты можешь быть готовым на 150% физически, но голова не даст тебе возможность реализовать это на льду», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» отыгралась с 1:3 и одолела «Локомотив» в овертайме, у Сигарёва — дубль