Сигарёв: героем себя не ощущаю, «Сибирь» проявила офигенный характер

Нападающий «Сибири» Андрей Сигарёв прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:3 ОТ).



«Героем себя не ощущаю. Перед голом удалился, подвёл команду. Повезло, что сравняли. «Сибирь» проявила офигенный характер! У нас хорошая команда, мы это доказали. Зубов чертил комбинацию, что надо делать, если мы проиграем вбрасывание. Но шайба оказалась нейтральной, Бергстрём её подобрал, а она отскочила мне, и я добил. К тому же заработали удаление и реализовали его в овертайме.



«Локомотив» тоже очень хорошая команда. Сегодня были качели. Бывает, когда скучные игры, с этим ничего не поделаешь. Самое главное — что мы выиграли в овертайме, это просто супер. Я старался не думать, что «Локомотив» — моя бывшая команда, готовился как обычно. Надеюсь, со СКА, как ещё одной бывшей командой, сложится так же», — передаёт слова Сигарёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



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«Сибирь» отыгралась с 1:3 и одолела «Локомотив» в овертайме, у Сигарёва — дубль