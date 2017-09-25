Алексеев: такая эмоциональная победа поможет «Сибири» перед матчем со СКА

Защитник новосибирской «Сибири» Константин Алексеев прокомментировал домашнюю победу своей команды в матче с ярославским «Локомотивом» (4:3 ОТ).



«Тяжёлый, эмоциональный матч, даже неожиданно. Видимо, сказалось то, что это была третья игра домашней серии. Нас запирали в зоне, временами приходилось непросто. Будем завтра разбирать ошибки, сгоряча не хотелось бы давать оценки. В обороне «Сибирь» провела очень много времени, потратили массу сил. Отменённый гол «Локомотива» немного облегчил нам задачу, фору в одну шайбу отыграть куда проще, чем в две, это было бы морально тяжелее. Знала ли команда о возможности попросить просмотреть эпизод? Нет, мы не знали. Судья показал, что у соперников было на льду шесть человек, и даже удивились, почему не было большинства.



Конечно, нам помогают болельщики, которые верят в нас до конца, да и на скамейке мы с ребятами всегда говорим, что не надо вешать нос. Нужно доставать из себя эмоции, стараться забить. Вроде бы получается. Перед матчем со СКА такая эмоциональная победа очень важна. Нужно зацепиться за эту игру, настроиться на питерцев», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» отыгралась с 1:3 и одолела «Локомотив» в овертайме, у Сигарёва — дубль