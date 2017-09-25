100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Алексеев: такая эмоциональная победа поможет «Сибири» перед матчем со СКА

25 сентября 2017, понедельник. 19:11 Хоккей

Защитник новосибирской «Сибири» Константин Алексеев прокомментировал домашнюю победу своей команды в матче с ярославским «Локомотивом» (4:3 ОТ).

«Тяжёлый, эмоциональный матч, даже неожиданно. Видимо, сказалось то, что это была третья игра домашней серии. Нас запирали в зоне, временами приходилось непросто. Будем завтра разбирать ошибки, сгоряча не хотелось бы давать оценки. В обороне «Сибирь» провела очень много времени, потратили массу сил. Отменённый гол «Локомотива» немного облегчил нам задачу, фору в одну шайбу отыграть куда проще, чем в две, это было бы морально тяжелее. Знала ли команда о возможности попросить просмотреть эпизод? Нет, мы не знали. Судья показал, что у соперников было на льду шесть человек, и даже удивились, почему не было большинства.

Конечно, нам помогают болельщики, которые верят в нас до конца, да и на скамейке мы с ребятами всегда говорим, что не надо вешать нос. Нужно доставать из себя эмоции, стараться забить. Вроде бы получается. Перед матчем со СКА такая эмоциональная победа очень важна. Нужно зацепиться за эту игру, настроиться на питерцев», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» отыгралась с 1:3 и одолела «Локомотив» в овертайме, у Сигарёва — дубль
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК Сибирь Константин Алексеев
Новости. Хоккей
25 сентября 2017, понедельник
19:45 Кучеров: не хочу говорить, что это будет наш год, в НХЛ ещё 30 хороших команд
19:25 «Югра» уступила минскому «Динамо», пропустив решающий гол на последней минуте
19:13 Меньшиков: «Динамо» одну забило и окопалось в обороне, перетерпело «Авангард»
19:11 Алексеев: такая эмоциональная победа поможет «Сибири» перед матчем со СКА
19:08 Дмитрий Ерыкалов отвечает на вопросы читателей «Чемпионата» во «ВКонтакте»
19:05 Сигарёв: героем себя не ощущаю, «Сибирь» проявила офигенный характер
19:02 Комаров: судьба наградила «Динамо» за терпение
19:00 П. Зубов: у «Сибири» был эффект «маленького одеяла», но это болезнь роста
18:58 Козун: «Локомотив» потерял концентрацию на последних минутах
18:57 Скабелка: Сундстрём выбыл надолго, «Авангард» ищет ему замену
18:56 СКА обыграл «Барыс», добившись 15-й победы подряд со старта сезона
18:45 В. Воробьёв: «Динамо» выстояло во втором периоде, всё решил один гол
18:44 Кудашов: меньшинство – проблема «Локомотива», возможно, поменяем рисунок игры
18:38 Юханссон выйдет в стартовом составе ЦСКА в матче со «Слованом»
18:16 «Авангард» уступил московскому «Динамо» в Омске, Комаров забил победный гол
18:09 «Сибирь» отыгралась с 1:3 и одолела «Локомотив» в овертайме, у Сигарёва — дубль
18:04 «Тампа» выведет из обращения номер Винсента Лекавалье
17:36 Афиногенов восстановился от травмы и сыграет в матче «Витязя» с «Йокеритом»
17:31 Бугнер: против звена Юбердо — Барков — Дадонов будет сложно обороняться
16:56 Судьи не засчитали шайбу «Локомотива» из-за шести полевых и никого не удалили
16:32 Женская сборная России по хоккею сыграет с Канадой в первом матче на ОИ-2018
16:24 Купер: впечатлило, что Волков идёт на ворота, хотя многие этого не делают
15:53 Коскиранта оправился от травмы и сыграет в матче СКА с «Барысом»
15:50 Стал известен календарь хоккейного турнира Олимпиады-2018
15:22 Ерёменко сыграет в воротах «Динамо» в матче с «Авангардом»
15:06 Евсеенков: «Северсталь» попадёт в плей-офф, чтобы хоккей в Череповце жил
15:00 Онлайн КХЛ: «Сибирь» играет с «Локомотивом», «Авангард» — с «Динамо» М
14:46 Шляхтин: не знаю, как на «Ладу» повлияет уход губернатора, но всё будет хорошо
14:45 «Сибирь» и «Локомотив» назвали составы на матч в Новосибирске
14:38 Есмантович: Капризов перешёл в ЦСКА из-за недовольства условиями в Уфе и ОИ-2018
14:20 Е. Корешков: Диц не сыграет со СКА, прогнозов по его возвращению пока нет
14:03 «Аризона» хочет вывести из обращения номер Шейна Доана
13:41 Арзамасцев: «Салавату» нужно брать оставшиеся два матча на выезде
13:34 Сведберг: доволен своей игрой в матче с «Колорадо», стараюсь показать себя
13:09 И. Ежов, Херсли, Секач и Мальцев — лучшие игроки недели в КХЛ
13:04 Нападающий Теэму Рамстедт расторг контракт со «Слованом»
13:00 Паремузов: обязаловка профсоюза — ошибка КХЛ, Коваленко шантажирует игроков
12:53 Кагарлицкий: «Северсталь» сделает всё, чтобы в Череповце осталась команда КХЛ
12:46 ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью вратаря Виктора Толмачёва
12:28 «Югра» подписала двухлетний контракт с экс-форвардом «Авангарда» Лаутой
12:21 Кейн: с Панариным у нас была химия на уровне телепатии, печально, что он ушёл
12:03 Варламов: перед сборами я не знал, как отреагирует моё тело, но всё отлично
11:43 Меньшиков: «Динамо» любит выигрывать на зубах, надо им этого не позволить
11:38 Морису Ришару добавили одно очко за передачу через 17 лет после его смерти
11:24 Черри: Лупул, прикрой рот и не выводи из себя Ламорелло, он не обманщик
Все новости RSS
Партнерский контент