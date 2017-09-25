Меньшиков: «Динамо» одну забило и окопалось в обороне, перетерпело «Авангард»

Защитник «Авангарда» Виталий Меньшиков подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (0:1).



«Не знал, что «Авангард» уже пять лет не может победить «Динамо» в основное время. Думаю, это просто случайность, не нужно в этом искать какой-то сакральный смысл. Конечно, нас сегодня подвела реализация, если бы забросили во втором периоде, всё бы сложилось по-другому. Нужно забивать своё. «Динамо» — терпеливая команда, они одну забили, потом окопались в обороне. Не могу сказать, что стиль «Динамо» неудобен для «Авангарда», мы просто не забили голы. Ерёменко – высококлассный вратарь, конечно, ему нужно создавать помехи при бросках, чтобы забросить.



Мне бы никто не смог запретить драться с Артюхиным, тренерский штаб говорит действовать по ситуации. Если что-нибудь бы возникло, я бы без проблем постоял за команду. Конечно, сегодня по накалу был матч уровня плей-офф. Причём где-то второго раунда», — передаёт слова Меньшикова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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