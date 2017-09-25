«Югра» уступила минскому «Динамо», пропустив решающий гол на последней минуте

Ханты-мансийская «Югра» потерпела поражение от минского «Динамо» на домашней арене, встреча завершилась со счётом 1:2. Коллектив Игоря Захаркина потерпел седьмое поражение подряд.



Счёт в матче во втором периоде открыл нападающий гостей Дмитрий Буйницкий. Хоккеист «Югры» Вели-Матти Савинайнен сравнял счёт, но на последней минуте основного времени Евгений Ковыршин забил второй гол для «Динамо», принеся своей команде победу.



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