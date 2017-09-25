Знарок: была тяжёлая игра, соперник даже нас перебросал

Главный тренер хоккейного клуба СКА Олег Знарок поделился впечатлениями после победы над «Барысом» со счётом 4:1.



«Хорошая была игра, тяжёлая для нас. Хорошо, что сделали результат практически за два периода. Соперник нас даже перебросал, а так, конечно, доволен победой. Двигаемся дальше, спасибо.



Сложно ли было мотивировать команду после крупной победы над „Югрой“? Здесь не в этом дело, настраивать на каждую игру тяжело, а не только на «Барыс»», — приводит слова Знарка официальный сайт казахстанской команды.



Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.