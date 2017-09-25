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«Спартак» — «Амур»: игроки гостей Коларж и Зогорна удалены до конца матча

25 сентября 2017, понедельник. 21:16 Хоккей

В первом периоде матча московского «Спартака» и хабаровского «Амура» были удалены хоккеисты гостей защитник Ян Коларж и нападающий Томаш Зогорна. Коларж провёл силовой прием против Вячеслава Лещенко, который был назван судьями атакой в область головы и шеи. Игрок получил «5+20».

После этого момента на площадке начался конфликт. Со скамейки штрафников без разрешения выехал Зогорна, за что получил дисциплинарный штраф до конца встречи.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Амур ХК Спартак Томаш Зогорна Ян Коларж
Новости. Хоккей
25 сентября 2017, понедельник
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