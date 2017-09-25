«Спартак» — «Амур»: игроки гостей Коларж и Зогорна удалены до конца матча

В первом периоде матча московского «Спартака» и хабаровского «Амура» были удалены хоккеисты гостей защитник Ян Коларж и нападающий Томаш Зогорна. Коларж провёл силовой прием против Вячеслава Лещенко, который был назван судьями атакой в область головы и шеи. Игрок получил «5+20».



После этого момента на площадке начался конфликт. Со скамейки штрафников без разрешения выехал Зогорна, за что получил дисциплинарный штраф до конца встречи.



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