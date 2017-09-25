Дуайер: «Динамо» могло забрасывать больше двух шайб, нужно работать дальше

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился впечатлениями после победы в матче с «Югрой» (2:1).



«Это очень важные три очка для нас. Мы по-прежнему создаём немало моментов в атаке, однако необходимо продолжать сосредотачиваться на том, чтобы выжимать из этого больше голов и получать преимущество в счёте. Сегодня у нас в очередной раз хватало возможностей отличиться, и команда была в состоянии забросить больше двух шайб. Что ж, ничего не остаётся, кроме как работать дальше. Однако сейчас мы рады были одержать эту трудную викторию в разгар непростой выездной серии. Победа над «Югрой» — позитивный итог дня. Теперь готовимся к следующему поединку», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Югры» в YouTube.