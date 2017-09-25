Рижское «Динамо» уступило «Куньлуню», потерпев 11-е поражение подряд

Рижское «Динамо» на домашнем льду не справилось с китайским «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 1:2. Для команды Сандиса Озолиньша поражение стало 11-м подряд, подопечные Майка Кинэна, напротив, сумели победить после трёх подряд проигранных матчей.



Единственный гол команды хозяев забил Никита Евпалов. У «Куньлуня» заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Войтек Вольски и Марек Дялога.

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