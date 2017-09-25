«Спартак» выиграл третью встречу кряду, победив «Амур»

Московский «Спартак» на домашней арене одержал победу над хабаровским «Амуром», встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Вадима Епанчинцева победили в трёх последних встречах, забив в них 21 шайбу. Хабаровчане проиграли восьмой матч подряд.



В составе красно-белых голы забили Дмитрий Юдин, Бен Максвелл, Райан Стоа и Виктор Комаров. Единственную заброшенную «Амуром» шайбу записал на свой счёт Александр Горшков.

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