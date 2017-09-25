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Воронин: «Спартаку» нужно продолжать гнуть ту же линию

25 сентября 2017, понедельник. 22:16 Хоккей

Форвард «Спартака» Артём Воронин прокомментировал победу над «Амуром» (4:1). В этом матче Воронин впервые был капитаном команды в официальном матче.

«Не думал о том, что сегодня играл с капитанской нашивкой. Не хотел бы, чтобы Дима Калинин травмировался, но если случится ещё, то буду подменять. «Спартак» работал эти матчи, нам нужно было через работу находить свою игру. Если мы отпустим её, то нас накажут. Нужно продолжать гнуть ту же линию», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

«Спартак» выиграл третью встречу кряду, победив «Амур»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Амур ХК Спартак
Новости. Хоккей
25 сентября 2017, понедельник
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