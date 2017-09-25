Д. Юдин: первый гол «Амуру» забил не я, а Лукаш Радил

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Юдин прокомментировал победу над хабаровским «Амуром» со счётом 4:1.



«Ошибка произошла. Лукаш забил, подставил, а не я. Дима Калинин научил бросать на уровне щитка. Нужно забыть эту победу, готовимся к следующим матчам, ждём тяжелый выезд. Если посмотреть по играм, то матч с «Адмиралом» завёл нас. Артём Воронин был капитаном у нас на предсезонке, поэтому мы знаем, как играть под его руководством», — передаёт слова Юдина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

«Спартак» выиграл третью встречу кряду, победив «Амур»