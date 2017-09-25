Андриевский: второй гол надломил «Адмирал», долго не могли прийти в себя

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (0:3).



«Если брать матч в общем, то «Торпедо» заслужило победу больше, чем мы. Да, у нас были неплохие отрезки, особенно второй период удался. Было много большинства. К сожалению, не забили. Ну и второй гол нас немножко надломил, мы долго не могли прийти в себя. В конце третьего периода пришли в себя, но уже было поздно.



Много поражений на выезде? Таков спорт. Для нас нет разницы, где играть — дома или на выезде. В каждой игре мы настраиваемся на победу. Ноль забитых шайб? Это всё идёт от тренировок. Надо принимать ответственность на себя и в решающей стадии просто забивать. У нас были моменты во втором периоде. Забей — игра переворачивается. Мы их не реализовали, а нам второй забили. Игра перевернулась в пользу «Торпедо», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

«Торпедо» одержало верх над «Адмиралом», «моряки» проиграли четвёртый матч кряду