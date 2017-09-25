Епанчинцев: Калинин и Аляев будут готовы к выездным матчам, за Чистовым следим

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над «Амуром» (4:1).



«Большое спасибо ребятам за эту домашнюю серию. Понятно, что было такое робкое начало до удаления. Здорово сработали, забили, было много удалений. Хорошо сработала бригада меньшинства, забили хорошие голы. Готовимся к выездной серии.



Лещенко? На данный момент не могу ответить, зашивали перелом носа, дальше будет обследование. Калинин готовится к выездным играм. Станислав Чистов? Ситуация такова, что мы не видим его в первых двух звеньях, в других будет ему тяжелее, будем смотреть дальше. Хорошо, что человек набирает очки, смотрим его игры, общаемся с тренером «Химика». У Аляева травма, думаю к выезду будет готов», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

«Спартак» выиграл третью встречу кряду, победив «Амур»