Скудра: у «Торпедо» много нападающих «спят», откройте статистику — всё видно

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (3:0).



«Первые 10 минут хорошо начали, был такой хороший качественный навал. Потом забили гол и расслабились. Сыграли так, как мы планировали, только первые десять минут и третий период. Хорошо, что забили второй гол и при третьем здорово разыграли в большинстве. Претензии по последнему броску? Мы работаем над этим. Столько у нас моментов, где мы с убойных позиций не попадаем в ворота. Но я не могу упрекнуть ребят в желании. Мы сегодня шли на ворота, что важно. Я уже говорил, что это и на уровне мастерства попасть под планку, а также и психологический фактор. Надо продолжать работать, только через работу. Вся эта психология, ямы – бред. Работать, больше работать, больше вкладываться. Здесь нет других секретов.



Перестановки в составе? Мы ищем. Я не могу сказать, что я доволен. Нам надо что-то делать. У нас очень много нападающих, которые пока спят, скажем так. Откройте статистику – там все видно. Мы стараемся создать что-то здесь: Грачев сегодня сыграл в первой тройке. Мы хотели дали ему эту возможность. Может, партнёры у него были не в той форме. Он умеет играть. Считаю, что сегодня сыграл здорово. У него были хорошие моменты, в штангу, по-моему, попал в третьем периоде. Травма Муршака разрушила все наши планы, какой мы видели игру команды.Отсутствие Еглича в третьем периоде? Хотим от него большего», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

«Торпедо» одержало верх над «Адмиралом», «моряки» проиграли четвёртый матч кряду