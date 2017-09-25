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Озолиньш: Салмела и Жердев могут сыграть за «Динамо» уже в следующем матче

25 сентября 2017, понедельник. 23:05 Хоккей

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш прокомментировал поражение во встрече с «Куньлунем» со счётом 1:2.

«Очень напряжённая и жёсткая игра в исполнении обеих команд. Не сумели вовремя добраться до шайбы как во время розыгрышей большинства, так и в равных составах. В меньшинстве же сыграли очень хорошо. Что касается следующей игры, то Салмела и Жердев могут появиться на поле уже в среду. Как распределяем роли среди тренеров? Я отвечаю за выход нападающих, Анкипанс — за защитников. Клоданс смотрит за всем, и если в каком-то из эпизодов игрок ошибся, Юрис напоминает о правильном порядке.

Разговоры с судьями? Ситуации разные. Например, просил объяснить удаление в составе «Динамо», на что он сказал, что решение принято и игра продолжается. То же самое было с удалением Батни: мы не понимали, почему судья не свистнул сразу, когда мы завладели шайбой. Он объяснил», — цитирует тренера Sportacentrs.

Рижское «Динамо» уступило «Куньлуню», потерпев 11-е поражение подряд
Источник: Sportacentrs Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Динамо Рига Николай Жердев Сандис Озолиньш
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