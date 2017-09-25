Итоги игрового дня ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя пять матчей.



Карагандинская «Сарыарка» на домашнем льду одержала уверенную победу со счётом 3:0 над новокузнецким «Металлургом».

Челябинский «Челмет» на родной арене потерпел поражение в матче с чеховской «Звездой», встреча завершилась со счётом 1:3. Во всех шайбах «Звезды» приняли участие игроки, командированные из ЦСКА.

«Зауралье» дома одолело «Сокол» со счётом 3:2.

«Спутник» уступил «Химику» со счётом 2:3, потерпев пятое поражение подряд.

«Рубин» дома взял верх над «Ермаком» — 3:2.