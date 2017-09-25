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Итоги игрового дня ВХЛ

25 сентября 2017, понедельник. 23:27 Хоккей

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя пять матчей.

Карагандинская «Сарыарка» на домашнем льду одержала уверенную победу со счётом 3:0 над новокузнецким «Металлургом».

ВХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 16:00 МСК
Сарыарка
Караганда
3 : 0 1:0, 0:0, 2:0
Металлург Нк
Новокузнецк
1:0 – Ердаков – 16:06 (5x5), 2:0 – Валицкий (Поляков) – 41:34 (5x5), 3:0 – Зиазов (Альшевский, Максим Иванов) – 44:04 (5x4)

Челябинский «Челмет» на родной арене потерпел поражение в матче с чеховской «Звездой», встреча завершилась со счётом 1:3. Во всех шайбах «Звезды» приняли участие игроки, командированные из ЦСКА.

ВХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 16:30 МСК
Челмет
Челябинск
1 : 3 0:0, 1:2, 0:1
Звезда
Чехов
1:0 – Подкорытов (Лавриненко, Могильников) – 22:51 (5x4), 1:1 – Карнаухов (Светлаков, Кузьменко) – 26:52 (5x4), 1:2 – Макеев (Светлаков, Кузьменко) – 32:44 (5x5), 1:3 – Блажиевский (Окулов, Светлаков) – 49:45 (5x5)

«Зауралье» дома одолело «Сокол» со счётом 3:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
3 : 2 1:1, 1:1, 1:0
Сокол
Красноярск
0:1 – Назаров (Бондарев) – 07:49 (5x5), 1:1 – Железков (Муштаев, Чечин) – 08:38 (5x5), 2:1 – Фаст (Маслов, Цыганов) – 25:46 (5x5), 2:2 – Гловацкий (Цыганов, Воронков) – 26:55 (5x5), 3:2 – Первухин (Глебов) – 41:01 (5x5)

«Спутник» уступил «Химику» со счётом 2:3, потерпев пятое поражение подряд.

ВХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Спутник
Нижний Тагил
2 : 3 1:1, 0:1, 1:1
Химик
Воскресенск
0:1 – Чистов (Свиязов) – 16:32 (5x5), 1:1 – Лебедев (Чемерикин, Данилов) – 16:48 (5x5), 1:2 – Черных (Куваев, Чистов) – 31:34 (5x5), 2:2 – Рожков (Кожевников, Путилов) – 40:28 (5x4), 2:3 – Шашков (Мухин, Кляузов) – 59:24 (5x5)

«Рубин» дома взял верх над «Ермаком» — 3:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
3 : 2 1:0, 1:1, 1:1
Ермак
Ангарск
1:0 – Сафаралеев (Белов) – 19:36 (5x4), 1:1 – Закарлюкин (Усков, Севанькаев) – 25:01 (5x5), 2:1 – Сафаралеев (Ерофеев, Белов) – 38:45 (5x5), 3:1 – Жиляков (Алёшин) – 45:06 (5x5), 3:2 – Коньков (Яковлев, Володин) – 51:51 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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