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Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

25 сентября 2017, понедельник. 23:30 Хоккей

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно девять матчей. Предлагаем читателям выбрать самый красивый гол дня.

Ээли Толванен («Йокерит»)

Посмотреть видео гола Толванена можно на официальном сайте КХЛ.

Денис Баранцев («Торпедо»)

Посмотреть видео гола Баранцева можно на официальном сайте КХЛ.

Бен Максвелл («Спартак»)

Посмотреть видео гола Максвелла можно на официальном сайте КХЛ.

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Пройти опрос можно также на PlayBuzz.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
26 сентября 2017, вторник
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00:06 «Куньлунь» поместил в список отказов нападающего Константина Макарова
25 сентября 2017, понедельник
23:50 Результаты матчей МХЛ
23:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
23:27 Итоги игрового дня ВХЛ
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22:44 Скудра: у «Торпедо» много нападающих спят, откройте статистику — всё видно
22:43 Никитин: Телегин забил счастливый гол, но выигрывает команда
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22:23 Робинсон: «Слован» здорово оборонялся, ЦСКА было сложно создавать моменты
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22:17 Д. Юдин: первый гол «Амуру» забил не я, а Лукаш Радил
22:16 Воронин: «Спартаку» нужно продолжать гнуть ту же линию
22:14 Форвард ЦСКА Телегин забил в КХЛ впервые с февраля
22:07 ЦСКА одолел «Слован» благодаря голу Телегина за 12 секунд до конца матча
22:02 «Спартак» выиграл третью встречу кряду, победив «Амур»
21:57 Рижское «Динамо» уступило «Куньлуню», потерпев 11-е поражение подряд
21:51 Дуайер: «Динамо» могло забрасывать больше двух шайб, нужно работать дальше
21:37 «Нэшвилл» отправил нападающего Якова Тренина в АХЛ
21:36 «Торпедо» одержало верх над «Адмиралом», «моряки» проиграли четвёртый матч кряду
21:27 Захаркин: «Югре» настала пора делать выводы, я разочарован всеми нами
21:16 «Спартак» — «Амур»: игроки гостей Коларж и Зогорна удалены до конца матча
21:06 Лекомцев: «Югра» настраивалась на победу, нам некуда отступать
20:49 Хет-трик 18-летнего Толванена помог «Йокериту» обыграть «Витязь»
20:33 Е. Корешков: «Барысу» нужно терпение, полкоманды пришли из Казахстана и ВХЛ
20:20 Знарок: была тяжёлая игра, соперник даже нас перебросал
20:10 Беттмэн: решение спортсменов посещать Белый дом — вопрос уважения к власти
19:45 Кучеров: не хочу говорить, что это будет наш год, в НХЛ ещё 30 хороших команд
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