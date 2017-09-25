Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно девять матчей. Предлагаем читателям выбрать самый красивый гол дня.



Ээли Толванен («Йокерит»)

Посмотреть видео гола Толванена можно на официальном сайте КХЛ.

Денис Баранцев («Торпедо»)

Посмотреть видео гола Баранцева можно на официальном сайте КХЛ.



Бен Максвелл («Спартак»)

Посмотреть видео гола Максвелла можно на официальном сайте КХЛ.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Пройти опрос можно также на PlayBuzz.