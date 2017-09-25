Результаты матчей МХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя шесть встреч.



«Снежные Барсы» дома сумели одолеть «Омских Ястребов» со счётом 3:2.

«Стальные Лисы» на домашнем льду разгромили «Реактор», встреча завершилась со счётом 6:0.

«Авто» в Екатеринбурге взял верх над «Сибирскими Снайперами» со счётом 5:2.

«Динамо» СПб потерпело поражение в игре с ярославским «Локо» со счётом 1:4.

СКА-1946 на домашней арене потерпел поражение во встрече с «Алмазом» со счётом 2:3 Б.

МХК «Капитан» обыграл «Русских Витязей» — 3:2 Б.