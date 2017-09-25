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Результаты матчей МХЛ

25 сентября 2017, понедельник. 23:50 Хоккей

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя шесть встреч.

«Снежные Барсы» дома сумели одолеть «Омских Ястребов» со счётом 3:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 11:00 МСК
Снежные Барсы
Астана
3 : 2 0:0, 2:2, 1:0
Омские Ястребы
Омская область
0:1 – Казаков (Самохвалов) – 23:56 (5x5), 1:1 – Мельников (Гатиятов, Сергеев) – 30:42 (5x4), 1:2 – Блинов (Мельников, Крашенинин) – 33:19 (5x5), 2:2 – Гатиятов (Мельников) – 39:45 (5x5), 3:2 – Орехов (Гатиятов, Мельников) – 52:53 (5x4)

«Стальные Лисы» на домашнем льду разгромили «Реактор», встреча завершилась со счётом 6:0.

МХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 15:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
6 : 0 2:0, 2:0, 2:0
Реактор
Нижнекамск
1:0 – Коробкин (Швырёв, Рожков) – 08:33 (5x5), 2:0 – Швырёв (Рожков) – 10:14 (5x5), 3:0 – Герасимов (Дорофеев) – 26:57 (5x4), 4:0 – Абдуллин (Дубин, Ольшанский) – 31:24 (5x5), 5:0 – Хайруллин (Дубин, Абдуллин) – 49:38 (5x5), 6:0 – Герасимов (Спиридонов, Шешин) – 59:03 (5x5)

«Авто» в Екатеринбурге взял верх над «Сибирскими Снайперами» со счётом 5:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 16:30 МСК
Авто
Екатеринбург
5 : 2 3:0, 1:1, 1:1
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
1:0 – Шарипов (Воронков, Елтышев) – 04:42 (5x5), 2:0 – Рассейкин (Муравьёв, Ивашов) – 10:41 (5x5), 3:0 – Шарипов (Воронков, Елтышев) – 15:02 (5x4), 3:1 – Юров (Аксёненко) – 22:15 (5x5), 4:1 – Петров (Шарипов, Елтышев) – 36:42 (5x5), 5:1 – Петраков (Белоцкий) – 46:16 (5x5), 5:2 – Челбаев (Кононов) – 51:39 (5x5)

«Динамо» СПб потерпело поражение в игре с ярославским «Локо» со счётом 1:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 18:30 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
1 : 4 0:1, 0:3, 1:0
Локо
Ярославль
0:1 – Иванов (Штайгер) – 04:01 (5x4), 0:2 – Иванов (Слепец) – 20:29 (5x5), 0:3 – Аноховский (Штайгер) – 33:22 (5x5), 0:4 – Червоненко (Зенчиков, Денисенко) – 35:49 (5x4), 1:4 – Дыняк (Васин, Михайлов) – 59:19 (5x4)

СКА-1946 на домашней арене потерпел поражение во встрече с «Алмазом» со счётом 2:3 Б.

МХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
2 : 3 1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Алмаз
Череповец
0:1 – Орлов (Зарубин) – 03:09 (5x5), 1:1 – Калабушкин (Шабаров) – 15:55 (5x5), 1:2 – Колесников (Гераськин, Грачёв) – 33:06 (5x5), 2:2 – Полодян (Петьков) – 43:54 (5x5), 2:3 – Заплатников – 65:00 ( ПБ)

МХК «Капитан» обыграл «Русских Витязей» — 3:2 Б.

МХЛ - регулярный чемпионат
25 сентября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Капитан
Ступино
3 : 2 0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0
Русские Витязи
Чехов
1:0 – Старков (Гараев) – 33:37 (5x5), 1:1 – Чуйков (Кожемякин, Варламов) – 38:47 (5x5), 2:1 – Казаков – 42:25 (5x5), 2:2 – Сергиевский (Кожемякин) – 52:37 (5x5), 3:2 – Тютчев – 65:00 ( ПБ)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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