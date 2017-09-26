«Куньлунь» поместил в список отказов нападающего Константина Макарова

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги рассказал о трансферных новостях в клубах.



«Автомобилист» заключил пробный контракт с нападающим Иваном Каштановым. По соглашению сторон расторгнуты контракты между американским нападающим Терри Гальярди и рижским «Динамо», чешским нападающим Петром Голиком и «Северсталью», финским нападающим Тему Рамстедтом и «Слованом».



«Куньлунь Ред Стар» поместил в список отказов нападающего Константина Макарова.



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