Лекавалье: вывод «Тампой» моего номера из обращения — большая честь

Известный нападающий Винсент Лекавалье прокомментировал информацию, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» выведет его номер из обращения.



«Для меня это большая честь. Я бы хотел поблагодарить за это „Лайтнинг“ и Джеффа Виника. Жители Тампа-Бэй и болельщики всегда невероятно тепло принимали меня и мою семью, так что мне будет очень приятно разделить эту честь со всеми ними. Мы с семьей с нетерпением ждем 10 февраля, когда у нас будет возможность предаться воспоминаниям», — приводит слова Лекавалье официальный сайт лиги.



«Тампа» выведет из обращения номер Винсента Лекавалье