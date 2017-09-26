Буйницкий: ждал первой шайбы в КХЛ, любой нападающий ждёт голов

Нападающий минского «Динамо» Дмитрий Буйницкий поделился эмоциями после матча с «Югрой» (2:1), в котором он забил свой первый гол в КХЛ.



«Конечно, ждал этой первой шайбы в КХЛ. Думаю, любой нападающий ждет голов, даже если уже забивал раньше. Была и еще одна хорошая возможность в этом матче. А вообще получилась напряженная игра, с обилием моментов, которые мы не смогли реализовать. Но главное, что взяли три очка. Поздравляю всех с победой! Все отлично!», — приводит слова хоккеиста официальный сайт «Динамо».



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