«Анахайм» забросил 6 шайб «Аризоне» в предсезонном матче

«Анахайм Дакс» одержал непростую победу над «Аризоной Койотс» в предсезонном матче. Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу «Анахайма».

В первом периоде «койоты» забросили две безответные шайбы, однако в дебюте второго периода «Дакс» отыгрались. На 29-й минуте Дилан Строум вновь вывел «Аризону» вперёд, а на 36-й Марио Кемпе сделал счёт 4:2. До конца второго периода «Анахайм» сократил отставание, а в третьем периоде вырвал победу благодаря голам Денниса Расмуссена, Рикарда Ракелля и Ника Ритчи.

НХЛ. Предсезонный матч

«Анахайм» — «Аризона» — 6:4 (0:2, 3:2, 3:0).