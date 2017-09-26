Защитник СКА Антон Белов улетел в Германию лечить колено

Защитник СКА Антон Белов улетел в Германию для лечения колена. Его жена Елена опубликовала в своём «инстаграме» совместное фото, подписав его: «Семейно-коленочный чекаут. Белов рекомендует: честь, гайморовы пазухи и мениски беречь смолоду».

31-летний Белов в текущем регулярном чемпионате провёл шесть матчей и отметился одной заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами при показателе полезности "+3". В последний раз он играл 23 сентября в выездном матче с «Югрой», в следующей встрече с «Барысом» участия не принимал.

Фото можно посмотреть также в аккаунте whitetyson77 в «Инстаграме».