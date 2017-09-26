Нападающий «Рейнджерс» Дежарден дисквалифицирован на два матча

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Эндрю Дежарден дисквалифицирован на два предсезонных матча за удар в голову. Об этом сообщает департамент НХЛ по безопасности игроков.



Дежарден в предсезонном матче с «Нью-Джерси Дэвилз» был удалён до конца игры за удар в голову форварда Майлза Вуда. Дежарден провёл в НХЛ 408 матчей, набрав 64 (23+41) очка, и впервые в карьере получил дисквалификацию. Хоккеист, который последние два с половиной года выступал за «Чикаго Блэкхоукс», находится в «Рейнджерс» на просмотре.