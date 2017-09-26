«Каролина» одержала крупную победу в матче с «Эдмонтоном»

«Каролина Харрикейнз» одержала крупную победу в предсезонном мачте с «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 6:2, россияне участия в этой игре не принимали.



«Каролина» — «Эдмонтон» — 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)

1:0 — Терявяйнен (Фолк), 6:25, бол.

1:1 — Строум (Клефбом, Йокинен), 17:51.

2:1 — Терявяйнен (Стаал, Линдхольм), 18:54, бол.

3:1 — Уоллмарк (Джурис), 31:09, мен.

4:1 — Куокканен (Уильямс, Бин), 33:09, бол.

4:2 — Ямомото (Беннинг, Ньюджент-Хопкинс), 38:34, бол.

5:2 — Стаал (Куокканен, Хэнифин), 40:42.

6:2 — Стаал (Куокканен, ван Римсдайк), 46:49.