Кожевников: в работе Захаркина нет системы, Быков играл ключевую роль в их дуэте

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что по составам «Лада» и «Югра» — конкурентоспособные команды, однако тренеры не могут поставить в них систему игры.

«Работы Захаркина не видно, а ЦСКА – заложник ротации». Мнение экспертов Кожевников по-прежнему не верит в Захаркина, а Гомоляко не удивлён работой Коршекова в «Барысе».

«О „Ладе“ и её тренере Аболсе я всё сказал ещё в прошлом сезоне, не хочу повторяться, ведь на мои слова там реагируют не совсем адекватно. Очень обидно, что такой большой хоккейный регион второй год кряду ходит в аутсайдерах, но, как говорится, мы предупреждали. Не радует другой мой давний знакомый — Игорь Владимирович Захаркин. Увы, и в Ханты-Мансийске всё в стопроцентном соответствии с моими прогнозами. Беда даже не в 0:7 от Омска и 1:9 от СКА, а в отсутствии рисунка игры. Одно дело — быть теоретиком, совсем другое — практиком. Думаю, теперь все понимают, какую ключевую роль в этом дуэте играл Вячеслав Быков. Не вижу в работе Захаркина системы. И в этом сезоне в „Югре“, и в прошлом в „Салавате Юлаеве“ было много анархии. Сказывается прежде всего тренерский фактор, отсутствие управления на скамейке.

Я смотрю на составы «Сибири», «Нефтехимика», «Трактора», других середняков Восточной конференции и говорю, что в Ханты-Мансийске собрана конкурентоспособная команда. Как, кстати, и в Тольятти — как бы мой друг Аболс ни прибеднялся. Мне даже жалко генменеджера «Югры» Евгения Хацея, который крутится как белка в колесе, каждую неделю прокручивает обмены — а результат не улучшается. В последние месяцы Ханты-Мансийск на трансферном рынке активнее СКА или ЦСКА — это о многом говорит! Да и «Лада», кстати, летом тоже прилично закупилась.

«Югра» в потенциале — крепкий середняк. Возьмите, например, финна Савинайнена. Мне рассказывали, что год назад с 30 шайбами он стал лучшим снайпером финской элитной лиги, но в «Югре» финн почему-то почти не забивает. То же самое могу сказать о Пестушко, Скачкове, не узнаю вратаря Проскурякова. Так что здесь вопросы именно к режиссеру-постановщику", — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

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