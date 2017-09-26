Ларак: то, что «Питтсбург» посетит Белый дом, — это позор, их уничтожат за это

Бывший тафгай НХЛ Жорж Ларак не поддерживает решение действующего чемпиона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» встретиться с президентом США Дональдом Трампом. В Америке спортсмены выражают протест против политики главы государства, не вставая во время исполнения гимнов на матчах, а чемпион НБА «Голден Стэйт Уорриорз» отменил визит в Белый дом.



«Знаю, что хоккей более консервативный, чем другие виды спорта, но в этот раз это просто неправильно. Я удивлён, что НХЛ не выступила против. По-моему, то, что „Питтсбург“ посетит Белый дом, — это позор.



Когда они пойдут туда, это будет плохо выглядеть. Их уничтожат. Это последнее место, где должен быть кубок Стэнли», — цитирует Ларака TSN.

«Питтсбург»: мы приняли приглашение посетить Белый дом в этом году